Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre HDP'nin Esenyurt'ta düzenlediği bir etkinlikte, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.