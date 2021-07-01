Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu