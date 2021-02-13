Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

13.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:05
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Arnavutköy'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişiler ile örgütün kırsal alanındaki ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubunun beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan bir kişinin ifadelerinde geçen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan 24'ü gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3'ü namlusu açılmış kurusıkı olmak üzere 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 25 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Arnavutköy'de, özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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