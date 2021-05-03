İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 16 gözaltı

İSTANBUL'da 10 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı.

İSTANBUL'da 10 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bugün 10 ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı