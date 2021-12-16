Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile irtibatlı şekilde hareket eden veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde söz konusu örgüt saflarında bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalı gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki takibin ardından İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan bu kişilere karşı Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu ilçelerde 15 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda 13'ü yabancı uyruklu ve biri Türk olmak üzere toplam 14 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

 Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title