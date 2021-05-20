Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
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Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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