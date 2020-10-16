Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

16.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:32
Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında örgüte eleman aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren kişilerle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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