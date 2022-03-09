İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen; 344 tarihi eser ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'nde sergilendi.

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Bayrampaşa, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title