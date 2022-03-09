İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 9 GÖZALTI

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen; 344 tarihi eser ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'nde sergilendi.