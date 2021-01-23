İstanbul'da tarihi eser operasyonu; 196 sikke ele geçirildi
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İstanbul'da tarihi eser operasyonu; 196 sikke ele geçirildi

23.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:08
İstanbul'da tarihi eser operasyonu; 196 sikke ele geçirildi

SULTANGAZİ'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu tespit edilen 196 adet sikke ele geçirildi.

SULTANGAZİ'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu tespit edilen 196 adet sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan bir adreste tarihi eser satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adrese geçen perşembe operasyon düzenledi. Operasyonda 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke ele geçirdi. Baskın sonucunda adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyette işlemleri devam ederken, ele geçirilen sikkelerin İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.


İstanbul'da tarihi eser operasyonu; 196 sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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