Son dakika haberleri | İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
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Son dakika haberleri | İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

Son dakika habere göre İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
21.08.2020 06:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:03

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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