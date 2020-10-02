Son dakika haberleri! İstanbul'da Suriyeli çocukları dilenci olarak kullanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! İstanbul'da Suriyeli çocukları dilenci olarak kullanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

02.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:56
Son dakika haberleri! İstanbul'da Suriyeli çocukları dilenci olarak kullanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip, zorla dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 24 zanlının 18'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip, zorla dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 24 zanlının 18'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına aldığı Suriye uyruklu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 zanlı serbest bırakılırken 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 zanlı ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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