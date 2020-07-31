Son dakika haberleri: İstanbul'da sokaklarda kaçak kesimler Son dakika haberi: İSTANBUL'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.

İSTANBUL'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.

Kurban bayramının ilk gününde kurban kesim hareketliliği yaşanıyor. Çoğu kişi kurban pazarlarının yanında bulunan yerlerde kesim yaptırıyor. Ancak kurallara uymayanlar da var. Avcılar ve Esenyurt'ta sokaklarda ve boş arsalarda kaçak kesim yapıldı. Kesim anlarını çocukların da izlemesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA