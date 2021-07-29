Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı İki kardeşin öldüğü kuzenlerin silahlı kavgası kamerada İstanbul Eyüpsultan'da aralarında husumet olan 3 kuzen arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı

İki kardeşin öldüğü kuzenlerin silahlı kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da aralarında husumet olan 3 kuzen arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. 2 kardeş hayatını kaybederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde, yaşandı. İddiaya göre, Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla yaralanan Cahit ve Cevdet Mumcu isimli kardeş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İki kardeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ali Mumcu ise tedavi amacıyla gittiği hastanede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yaşanan o anlarda saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı
Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı
Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı
Son dakika haberleri! İstanbul'da sokak ortasında kuzenler arasında silahlı kavga çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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