İSTANBUL'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

BAĞCILAR ve Eyüpsultan'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındıBağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda E.D.

BAĞCILAR ve Eyüpsultan'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda E.D. (34) gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör, 4 adet fişek, 5 adet tabanca çerçevesi, 3 adet icra mili, 2 adet icra yayı, 3 adet tabanca sürgüsü, 26 gram skunk, 25,70 gram metamfetamin, 37 adet uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi. Ekiplerce E.D.'nin yapılan sorgulamasında, tabancaları Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'ndeki bir adresten aldığını itiraf etmesinin ardından ekiplerce ikinci operasyon düzenlendi. Eve düzenlenen baskında S.C., isimli şüphelinin, kaçtığı belirlenirken, yapılan aramalarda; yapılan aramalarda, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek, 39 adet namlu, 15 adet sürgü, 3 adet boş şarjör, 43 adet kurusıkı tabanca fişeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelinin aracına yapılan baskın kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan E.D., polis merkezindeki yapılan detaylı sorgulamasında, çocuğa cinsel istismar, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticaretinden işlem yapıldığı öğrenildi. E.D., işlemlerinin ardından, "Yasadışı Silah Ticareti" ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından dün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.