Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ümraniye'de, jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda satışa hazır 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda satışa hazır 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kişinin yılbaşı öncesi iş yerinde sahte içki imalatı yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ümraniye'deki iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanarak satışa hazır getirilen 1900 litre rakı, 1800 litre viski ile 3 bin 700 litre şarap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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