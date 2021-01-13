Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA SAHTE ALTIN OPERASYONU; 29 KİŞİ TUTUKLANDI

-Ele geçirilen sahte altınlar sergilendi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde sahte altın şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheliden, 29'u tutuklandı. Ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emniyette sergilendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe sahte ve ayarı düşürülmüş altın üreten ve piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 8 ilde 130 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda aranan 103 şüpheliden 76'sı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın kolye, küpe, kemer ve poşetler içinde altın ve bakır ziynet eşyaları ile yaklaşık 60 bin liraya el konulmuştu. Operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheliden 5 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen 71 şüpheliden 29 tutuklanarak ceza evine gönderildi. 42 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve düşük ayarlı altınlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Görüntü dökümü

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-Ele geçirilen sahte altın ve ayarı düşürülmüş altınların sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı