Son dakika haberleri: İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyetlerinden sonra ülkeye geldikleri, PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen 8 ilçede 10 ayrı adrese 26 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda 7 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 PKK'lı sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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