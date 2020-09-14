Son dakika haberleri! İstanbul'da özel üniversitenin yanındaki restoran alev alev yandı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da özel üniversitenin yanındaki restoran alev alev yandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Beyoğlu Sütlüce'de bulunan bir özel üniversitenin hemen yanındaki restoranda yangın çıktı.

Son dakika haberleri! İstanbul'da özel üniversitenin yanındaki restoran alev alev yandı
14.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:03

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan bir özel üniversitenin hemen yanındaki restoranda yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı olayda vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde özel bir üniversitenin hemen yanındaki restoranda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın çatıya sıçradı. Alev alev yanan restoranı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, alevlere dört bir yandan müdahale etti. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın nedeniyle restorandan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, hemen yanındaki ağaç ise zarar gördü.

Yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatılan trafik, normale döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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