Son dakika haberleri: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı

Son dakika haberleri: İstanbul'da organize suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul'da organize suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da faaliyet yürüten ve çok sayıda "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "araç kundaklama", "kasten yaralama", "yağma" ile "tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Fino Gürkan" lakaplı şebeke lideri Gürkan G'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Gürkan G'nin de olduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş