İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

12.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:16

İki yıl önce İstanbul'da suikasta uğrayan İranlı eski ajan Masoud Molavi Vardanjani soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İki yıl önce İstanbul'da suikasta uğrayan İranlı eski ajan Masoud Molavi Vardanjani soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Suikastın kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a götüren Siyavash Abazarı Shalamzar'ın kaçış planını ayrıntılı şekilde anlatınca işin içine karışan İranlı bir diplomatın izine rastlandı.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce İstanbul'da öldürülen İran muhalifi eski ajan ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suikastte parmağı olduğu tespit edilen İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Nüfus İşleri Daire Başkanlığında görevli Muhammed Reza Nasırzade'nin görüntüleri ortaya çıktı. 9 Şubat Salı günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Nasırzade, emniyette sorguya alındı. Soruşturma dosyasına da giren iddiaya göre, eylemin kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar'ın kaçış planını ayrıntılı şekilde itiraf etmesi üzerine yakalanan İranlı diplomat, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Muhammed Reza Nasırzade'nin havalimanında yakalanmadan önce ülkesine kaçmak üzereyken ki görüntülerine ulaşıldı. Suikastın kilit ismi ile ilgili görüntülerde, Nasırzade Tahran'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünde görülüyor.

(İHA)

İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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