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Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da, kaçak olarak yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

İSTANBUL'da, kaçak olarak yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

Operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

Piyasa değeri 580 bin lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken 1 kişiye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU

Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU

Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU

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Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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