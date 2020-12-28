Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada
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Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

28.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:05

Son dakika haberine göre - (Özel) İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada Kağıthane polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bir internet kafeye baskın yaptı Baskında oyun oynayan 25 kişiye 79 bin lira ceza kesildi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen...

- (Özel) İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

Kağıthane polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bir internet kafeye baskın yaptı

Baskında oyun oynayan 25 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren bir internet kafeye baskın düzenledi. Baskında mühürlenen kafenin içerisinde oyun oynayan 25 kişiye 79 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Firari bir şahsın da yakalandığı baskın anı ise kameralara yansıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirlere yönelik denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan bir internet kafenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafede oyun oynayan 25 kişiyle karşılaştı. Gençlerin bilgisayar başında oyun oynadığı görüldüğü baskın kameralara da yansıdı.

25 kişiye 79 bin 500 lira ceza

Öte yandan basın esnasında geçmişte karıştığı bir suçtan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezası kesinleştiği için "firari" konumunda bulunan bir şahıs da işyerinde gözaltına alındı. İşletme sahibi Mesut B'nin de aralarında olduğu 25 kişiye maske takmadıkları, sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan 79 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyeri Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haberleri: İstanbul'da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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