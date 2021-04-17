Son dakika haberleri | İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor
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Son dakika haberleri | İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor

Son dakika haberleri | İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen düzenlemeler ve ramazan ayının etkisiyle kent genelinde sakin bir gün yaşanıyor.

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen düzenlemeler ve ramazan ayının etkisiyle kent genelinde sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Anadolu ile Avrupa yakasında her gün yoğunluk oluşan ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaşın beklediği gözlemlendi.

Yeşilköy sahilinde ise sessizlik hakimdi. Evcil hayvanlarını gezdiren bazı vatandaşlar dışında sahillerin boş kaldığı görüldü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında Kovid-19 salgınına yönelik denetimler yaptı. Esenyurt'ta bulunan kafe ve restoranlara yönelik denetimlerde tedbirlere büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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