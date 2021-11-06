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İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı Mecidiyeköy'de cipteki şahıs aracına çarpan kuryenin motosikletini tekmeledi Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kaçtı Mecidiyeköy'de seyir halinde olan cip, motosikletiyle giden...

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

Mecidiyeköy'de cipteki şahıs aracına çarpan kuryenin motosikletini tekmeledi

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kaçtı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de seyir halinde olan cip, motosikletiyle giden Türkmenistan uyruklu kuryeye çarptı. Kaza sonrası çıkan kavgada cipteki bir şahıs kuryenin motosikletlinin aynasını tekmeyle kırarak parçaladı. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 08.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Türkmenistan uyruklu motosikletli kurye ile 28 AV 665 plakalı cipin sürücüsü cadde üzerinde çarpıştı. Hafif maddi hasarlı kazada, çarpışması sonrası kurye yere savruldu ancak yara almadan kurtuldu.

Aynayı ve çamurluğu tekmeyle parçaladı

Kazanın ardından cipten inen bir şahıs, kurye ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs kuryenin üzerine yürüdü ancak vatandaşlar araya girdi. Bunun üzerine şahıs motosikletin aynasını ve ön çamurluğunu tekmeleyerek kırdı. Şahıs ardından aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İstanbul'da kaza sonrası trafikte kavga: Motosikletin aynasını tekmeyle parçaladı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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