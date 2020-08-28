Son dakika haberleri | İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre TEM'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
28.08.2020 07:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:16

TEM'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Beykoz Kavacık sapağında Ankara istikametine ilerleyen Ertuğrul Dertli (24) idaresindeki 16 AGB 347 plakalı eşya yüklü kamyonet, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ertuğrul Dertli, Yasin Şener (21) ile Harun Şener (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Harun Şener'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Devrilen kamyonet vinçle alınıp çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etrafa saçılan eşyalar ise ekipler tarafından toplandı.

Kaza nedeniyle TEM'de Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaynak: AA

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