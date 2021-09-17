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Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak saat operasyonu: 577 kol saati ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak saat operasyonu: 577 kol saati ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir iş yerinin deposuna düzenlenen baskında ünlü markaların taklidi 577 kol saati ele geçirildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir iş yerinin deposuna düzenlenen baskında ünlü markaların taklidi 577 kol saati ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların kol saati taklitlerinin vergi ödenmeden farklı fatura ve gümrük beyannameleriyle yurda kaçak olarak sokulduğu bilgisi aldı. Alınan istihbarat üzerine çalışma başlatan polis, Kadıköy'de bir iş yerinin deposuna baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 460 bin lira olduğu ifade edilen 577 imitasyon kol saati ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak saat operasyonu: 577 kol saati ele geçirildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak saat operasyonu: 577 kol saati ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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