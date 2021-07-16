Son dakika haberleri... İstanbul'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul'da, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu satışa sunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu satışa sunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, M.K. isimli şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmamak için Fatih ve Bakırköy'de farklı adreslerde ev kiraladığı, buralardan irtibatlı bulunduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, şüphelinin kiraladığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerdeki aramalarda M.K'nin sıvı haldeki uyuşturucuyu buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediğini, uyuşturucuya içecek görüntüsü vermek için pet şişelere koyduğu belirlendi.

Uyuşturucuları klozete döktü

Operasyonda, ekipleri karşısında görünce panikleyen şüphelinin sıvı uyuşturucuyu klozete döktüğü belirlendi. Banyoda arama yapan ekipler, klozetin içindeki uyuşturucuyu fark etti. Klozetten çıkarılan uyuşturucuya el konuldu.

Şüphelinin adreslerinde, evin değişik yerlerine gizlenmiş uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

M.K. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Son dakika haber! Erdoğan: 'Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...
Son dakika haber! Erdoğan: "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İstanbul'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:25:18. #1.15#

title