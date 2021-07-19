Son dakika haber: Jandarmanın "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da jandarmanın "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da jandarmanın "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Fatih ilçesinde Kurban Bayramı öncesi sahte para basarak hayvan satıcılarını dolandıracakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ihbar sonrası yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri şüpheliler Y.A ile S.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Sahte paralar, maske kutuları ve sebzelerin altına gizlenmiş

Adreslerde arama yapan ekipler, maske kutularının içinde, sebzelerin altında ve zarfların içerisinde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş değeri 5 milyon olan sahte 100 liralık banknotlar ile para sayma makinesi ele geçirdi.

Şüpheliler tarafından ustaca hazırlanan sahte paraların, destelerin arasına konulması durumunda gözle ve elle yapılan kontrollerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, sahte paraların özellikle Kurban Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yoğun ve kalabalık olduğu, hızlı alışveriş yapılan durumları fırsat bilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı