Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı Gence 15 gün boyunca işkence yapan gaspçılar ailesinden fidye alıp serbest bıraktı Beyoğlu'nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla...

İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Gence 15 gün boyunca işkence yapan gaspçılar ailesinden fidye alıp serbest bıraktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçılar işkence anlarını görüntüleyerek gönderdikleri ailesinden yüklü miktarda fidye istedi. Fidye ödendikten sonra kurtulan gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı Faslı gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ürdün uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A.'yı 2 gaspçı kaçırarak bir eve kapattı. Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp cep telefonu ve pasaportuna el koyduktan sonra 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı. Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi. Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı. Fatih'te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Beyoplu polisi Faslı işkencecileri kıskıvrak yakalandı

Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E. olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faslı şüpheliler Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydetmiş. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.

Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
Fidye için kaçırdıkları Ürdünlü gence kırbaçla işkence yaptılar! Bir de o anları kayda aldılar

Fidye için kaçırdıkları Ürdünlü gence kırbaçla işkence yaptılar! Bir de o anları kayda aldılar

 Tehlikeye davet çıkarıyor! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

Tehlikeye davet çıkarıyor! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

 Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Göksel
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Mevlüt Çavuşoğlu Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:57:12. #1.17#