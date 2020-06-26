Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e çıktı.

Haftanın son gününün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 19.00 itibariyle araç yoğunluğu yüzde 63'e çıktı. Özellikle D-100 Karayolu Edirne istikametinde; Okmeydanı'ndan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşandı. Öte yandan TEM Otoyolu Mahmutbey Gişelere kadar da araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA