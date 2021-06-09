Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
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Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı

Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nişantaşı'nda girdikleri döviz bürosunda tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulunan şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Nişantaşı'nda girdikleri döviz bürosunda tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulunan şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Soygun teşebbüsü ve şüphelilerin kaçışı ve yakalanmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü 12.30 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşon ve cerrahi maskeli iki şüpheli, döviz bürosuna girerek içeridekilere silah doğrulttu. Şüphelilerden biri, tabancasını veznedeki kadına doğrultarak, uzattığı poşete para koymasını istedi. Kadının bağırması üzerine diğer şüpheli, yan tarafa geçerek kasanın giriş kapısına yönelmek istedi. Döviz bürosu önündeki bankta oturan yabancı uyruklu iki kişi, soygun girişimini fark ederek bağırmaya başladı. Bu sırada, üst kattaki ofiste oturan büro ortaklarından birinin de bağırması üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri yönün aksine kaçmaya başladı.

Şişli polisi soyguncuları kıskıvrak yakaladı

İhbar üzerine kısa sürede geldikleri olay yerinde çalışma yaparak dar alan uygulaması yapan Şişli polisi, şüpheliyi yaklaşık 1 buçuk kilometre kovaladıktan sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs kelepçelendikten sonra emniyete götürüldü. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve yüzü maskeli iki kişinin döviz bürosuna yürürken tabancayı bellerinden çıkarmaları görünüyor. Ellerindeki tabancaları döviz bürosunun karşısındaki bankta oturan iki kişiye göstermeden içeri giren şüphelilerden biri cebinden çıkardığı poşeti veznedeki kadına veriyor. Kadının poşeti almasının ardından aralarında geçen konuşma sırasında bankta oturan yabancı uyruklu kişilerin bağırmasıyla birlikte şüphelilerden tabancalarını ceplerine koyarak uzaklaşıyor.

Soyguncu tutuklandı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli anlar: Şişli polisi soyguncuyu böyle yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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