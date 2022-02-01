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Son dakika haber... Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberi: İstanbul'un Güngören ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti, babası ve çocukları yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Güngören ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti, babası ve çocukları yaralandı.

Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Kürtçü Akbaş (37) ile babası Salim Kürtçü (78) ve 2 çocuğuna, Semih H. idaresindeki 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Nihal Akbaş, kamyonun altında sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Akbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Akbaş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbaş'ın bacağı kırılan babası ve hafif yaralanan çocuklarının ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra kaçan kamyonun sürücüsü, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, yoldan geçmeye çalışan Akbaş ve ailesine hafriyat kamyonunun çarpması yer alıyor.

Son dakika haber... Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

Son dakika haber... Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

Son dakika haber... Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

İstanbul, Güncel, Haber

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