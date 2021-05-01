Son dakika haberleri... İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 20 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürüttüğü fuhuşla mücadele kapmasında, çeşitli bahanelerle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan'da sabah saatlerinde Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sancaktepe'de belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan kadınların isimleri ve alınan-verilen para kayıtlarının bulunduğu 2 not defteri ile fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sahte izin belgeleriyle kadınları istedikleri yerlere götürüp getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin ve yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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