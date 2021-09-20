FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezi'nde kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezi'nde kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı. Ağustos ayında Z.Y.'ye kayıtdışı aşı yapan İ.Ş. adlı sağlık merkezi çalışanı da gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıldır örgüt üyeliğinden aranan ve terör örgütünün kripto haber leşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.Y. adlı bir hemşirenin, denetimlerde yakalanmamak için İ.Ş. adlı bir sağlık çalışanı yardımıyla Ağustos ayında İstanbul'da bir Aile Sağlığı Merkezinde kayıt dışı aşı yaptırdığını belirledi. Örgütün gizli haber leşme programı Bylock'u kullandığı saptanan Z.Y.'nin, yine kayıt dışı olarak ikinci doz aşı için 15 Eylül Çarşamba günü söz konusu Aile Sağlığı Merkezine geleceği istihbaratını alan polis, her iki şüpheliyi yakın takibe alarak çalışma başlattı. Söz konusu tarihte sağlık merkezi çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, Z.Y. ile ona illegal yöntemle aşı yapan hemşire İ.Ş. aşı yapılırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Aile Sağlık Merkezinde, Sağlık Bakanlığı'na ait "Aşıla Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak isteyen Z.Y. ile aşıyı vuran İ.Ş. adlı şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ üyesi Z.Y. ile ona aşı yapan İ.Ş. hakkında yapılan polisiye soruşturmada, Aile Sağlığı Merkezi'nde 'hemşire' olarak görev yapan İ.Ş.'nin, Ağustos ayı içerisinde örgütün firari üyesi Z.Y.'ye usulsüz olarak Covid-19 alışının ilk dozunu yaptığı belirlendi. Örgütün gizli haber leşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen FETÖ/PDY mensubu Z.Y. hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş. hakkında ise "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca illegal yollarla aşı yaptıran örgüt üyesi Z.Y. hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y.'nin, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı

FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı

FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı

FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler

 Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hasan Polatkan Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı Gelinim Mutfakta Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:31:22. #1.11#