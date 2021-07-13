Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da FETÖ operasyonunda Polis Akademesi'nden daha önce ilişiği kesilmiş, mahrem imam konumundaki şüphelilerle irtibatları devam eden 33 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonunda Polis Akademesi'nden daha önce ilişiği kesilmiş, mahrem imam konumundaki şüphelilerle irtibatları devam eden 33 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Polis Akademisi'nden FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü bağlantıları olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilmiş 33 öğrencinin örgütün mahrem imamları ile bağlantılarının devam ettiği belirlendi. O tarihte okuldan atılan söz konusu 33 öğrencinin, mahrem imamlar tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak sık sık arandıkları tespit edilirken, söz konusu örgüt üyelerinin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullandıkları GSM numaralarındaki HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında örgütün 'mahrem imam'larıyla irtibatlarına devam ettikleri anlaşıldı.

ÖRGÜTE BAĞLILIĞI EN ÜST SEVİYEDE OLAN KİŞİLER

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu söz konusu 33 FETÖ mensubunun, örgüt tarafından örgüte bağlılığı en üst seviyede olan kişiler olarak kodlandıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 FETÖ üyesinin yurt dışına kaçtığı anlaşılırken, şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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