Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci evlerine yönelik operasyon: 32 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci evlerine yönelik operasyon: 32 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci evlerine yönelik operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Güncel Öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik olarak Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bulunan 10 farklı adresle irtibatlı 30'u İstanbul'da ikamet eden 35 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye illeri dahil 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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