Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen "sahte bandrol" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen "sahte bandrol" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen 'sahte bandrol' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da, alkollü içecekler için sahte bandrol ürettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, alkollü içecekler için sahte bandrol ürettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir ticaret merkezinde bulunan, basım atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde alkollü içeceklerin şişelerine uygulanmak üzere sahte bandrol üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adrese 21 Ağustos'ta baskın düzenleyen ekipler, E.D, Y.B. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 8 bin 600 tabakadan oluşan ve üzerinde karekod bulunan 387 bin alkollü içecek bandrolü, bandrollerin yapımında kullanılan hologram ibareli 3 metal kalıp levha, 8 basıma hazır pasaport fotokopisi, belge basımında kullanılan 3 hologram doküman ve isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ağustos'ta adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen 'sahte bandrol' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen 'sahte bandrol' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen 'sahte bandrol' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da düzenlenen 'sahte bandrol' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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