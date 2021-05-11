Son dakika haberleri | İstanbul'da düzenlenen operasyonda 189 bin 373 sahte sağlık ürünü ele geçirildi
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Son dakika haberleri | İstanbul'da düzenlenen operasyonda 189 bin 373 sahte sağlık ürünü ele geçirildi

Son dakika haberleri | İstanbul'da düzenlenen operasyonda 189 bin 373 sahte sağlık ürünü ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İstanbul'da sahte olduğu belirlenen 189 bin 373 sağlık ürününün ele geçirildiği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte olduğu belirlenen 189 bin 373 sağlık ürününün ele geçirildiği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurt dışından getirilen ve sağlıksız ortamda üretilen yüklü miktardaki sporcu takviyesi, yağ yakıcı ve performans artırıcı ürünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih'te 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 189 bin 373 ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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