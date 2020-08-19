Son dakika haberleri: İstanbul'da DHKP-C operasyonu
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Son dakika haberleri: İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da DHKP-C operasyonu Eylem hazırlığında 2 kişi gözaltına alındı, 16 adet el bombası ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

19.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:23

İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Eylem hazırlığında 2 kişi gözaltına alındı, 16 adet el bombası ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 16 adet el bombası ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından İstanbul'da eylem yapmaya hazırlanan L.Y. ve M.Ö. isimli iki örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgütün Beylikdüzü'nde depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada ise 2 adet Alman yapımı, 8 adet MKE yapımı, 6 adet Bulgar yapımı toplamda 16 adet basınç etkili savunma tipi el bombası ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet AK 47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları bulundu.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberleri: İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Kaynak: İHA

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