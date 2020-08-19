Son dakika haberleri | İstanbul'da DHKP-C operasyonu
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Son dakika haberleri | İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika haberleri | İstanbul'da DHKP-C operasyonu
19.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 16 adet el bombası ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından İstanbul'da eylem yapmaya hazırlanan L.Y. ve M.Ö. isimli iki örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgütün Beylikdüzü'nde depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada ise 2 adet Alman yapımı, 8 adet MKE yapımı, 6 adet Bulgar yapımı olmak üzere toplam 16 adet basınç etkili savunma tipi el bombası ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları bulundu. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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