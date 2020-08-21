Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
21.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:34

SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Eş zamanlı operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 


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Kaynak: DHA

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