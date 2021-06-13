Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında geçtiğimiz cuma, 13 ilçede, 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyetin Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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