Son dakika haberleri | İstanbul'da DEAŞ'a yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu Son dakika habere göre İstanbul'da 10 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul'da saklandıkları belirlenen terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı...

İstanbul'da 10 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul'da saklandıkları belirlenen terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı bazı kişileri tespit etmiş, yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Başakşehir ve Esenler'in de aralarında olduğu 10 ayrı ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Baskınlarda Ümit D., Mustafa K. ve Ümran D. ile birlikte Azerbaycan uyruklu Elburus H., Suriye uyruklu Hasan M, Ali O., Mohamad Raaı J., Husseın M.H., Filistin uyruklu Mohammed N.S.A ve Özbekistan asıllı Mukhammadazız M. adlı şüphelilerin yakalandıkları belirtildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1 kurusıkı tabanca ve 1 el telsizi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerdeki kamplara gidip geldikleri belirlendi.

Operasyonla yakalanan şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 DEAŞ üyesi hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Zanlılardan Ümit D., Mustafa K., Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA