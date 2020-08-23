Son dakika haberleri! İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörleri kamerada
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Son dakika haberleri! İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörleri kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörleri kamerada -Otomobilli magandalar cadde ve sokaklarda terör estirdi İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

23.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:34

İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörleri kamerada

-Otomobilli magandalar cadde ve sokaklarda terör estirdi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Çatalca Kabakça Mahallesi Beypınarlar Caddesi girişinde lüks otomobilli bir maganda, yol üzerinde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi. Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde işlek bir cadde üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz kavşakta araçlar seyrettiği esnada saniyelerce yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu.

Mega kentte terör estirdiler

Sancaktepe'de diğer otomobilli iki ayrı maganda ise sokak arasında vatandaşlara şov yapmak için yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İstanbul'da bir başka otomobilli maganda ise yine sokak arasında "drift" yaparak terör estirdi. Beylikdüzü'nde ise iki otomobil sürücüsü kavşakta bir süre yanlama yaptı.

Polis magandaların peşinde

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberleri! İstanbul'da cadde ve sokaklarda 'drift' terörleri kamerada

Kaynak: İHA

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