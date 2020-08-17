Son dakika haberleri... İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın Son dakika gündem haberi: Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesine helikopter de havadan destek verdi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA