İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mutfaktan başlayarak tüm daireye yayılan yangını söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.