Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Maltepe'de bir ikametgahta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de bir ikametgahta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddede şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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