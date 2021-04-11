İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
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İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda gece iki çocuk, farklı günlerde sokakta park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla patlattı.

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Beyoğlu'nda gece iki çocuk, farklı günlerde sokakta park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla patlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda adeta isyan eden mahallelinin şikayeti üzerine iki çocuk, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çocuklar ailelerine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç lastiklerinin bıçakla patlatıldığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu (40), polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleyerek çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun eşkalini ve kimliğini tespit etti. Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O'yu muhafaza altına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç'nin önümüzdeki hafta "mala zarar verme" suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesini görmedim"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah işe gitmek için evden çıktık ve araçlarımıza doğru yöneldik. Camdan baktığımda komşun aracının lastiğinin patladığını gördüm. Kameralara baktık, her şey ortada ama biz 1 aydır bunlardan bıktık. Komşumun hastaneye giderken lastiğinin patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor, onun da lastiğini patlatıyorlar. Bundan 1 ay önce arkadaşımdan aldığım aracımın aynasını kırıyorlar ve lastiklerini patlatıyorlar. Aşağı sokaktaki tüm araçların camları kırılıyor ve lastikleri patlatılıyor. Yani biz bunlardan bıktık. İş yapmayan lastikçi dua ediyor. Bunlar çocuk ama yaptıran başkası. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesini görmedim" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
İstanbul'da 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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