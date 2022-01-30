Son dakika haberleri: İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü

İstanbul'un Silivri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E-80 Bağlantı Yolu'nda henüz plakaları öğrenilemeyen E.Ç. yönetimindeki otomobil ile M.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücülerden E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen M.Ç'nin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.