Son dakika haber! İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İSTANBUL'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ve 22 Şubat tarihleri arasında Üsküdar, Sultangazi, Sancaktepe, Şişli, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Büyükçekmece, Kağıthane ve Kartal ilçelerindeuyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 113 kilo 191 gram sentetik kannabinoid, 47 kilo 826 gram hint keneviri bitkisi, 2 kilo 311 gram kokain, 6 bin 800 adet extacy hap, 2 adet tabanca ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı